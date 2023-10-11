Зуев Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1931

Дата смерти

15.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
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1955 г.р.
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1952

Дочь: Симонова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1955

Сын: Зуев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1958

Сын: Зуев Иван Павлович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Прасковья Васильевна

Смерть
15.07.1985
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