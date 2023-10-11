Зуев Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1931
Дата смерти15.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1952
Дочь: Симонова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1955
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1958
Сын: Зуев Иван Павлович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1985