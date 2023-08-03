Казанцев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1997
Сын: Казанцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Казанцева Оксана
Рождение ребёнка
22.07.2006
Сын: Казанцев Родион Александрович
Мать ребёнка: Казанцева Юлия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Юлия Сергеевна