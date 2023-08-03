Казанцев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Александр Николаевич

Казанцев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Николай Александрович

Мать: Казанцева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
09.04.1997

Сын: Казанцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Казанцева Оксана

Рождение ребёнка
22.07.2006

Сын: Казанцев Родион Александрович

Мать ребёнка: Казанцева Юлия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Юлия Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close