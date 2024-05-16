Миловидов Анатолий Николаевич 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидов Анатолий Николаевич

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Место рождения

с.Панфилово Муромского уезда

Дата рождения

1920

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Миловидов Николай Иванович

Мать: Миловидова (Кедрина) Зинаида Ивановна

с.Панфилово Муромского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
речник
Смерть
2020
Рязань

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