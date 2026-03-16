Перепелица (Кириллова) Диана (Дина) Викторовна
женский, родилась 15.01.1974
ОтецКириллов Виктор Николаевич08.03.1946 г.р.
МатьКириллова Ольга Константиновна20.02.1945 г.р.
Супруги
Добря Александр Андреевич14.01.1973 г.р.
Дети
Добря Юлия Александровна09.10.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1994
Дочь: Добря Юлия Александровна
Отец ребёнка: Добря Александр Андреевич
Кишинёв, Муниципий Кишинёв