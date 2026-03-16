Перепелица (Кириллова) Диана (Дина) Викторовна 15.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Перепелица (Кириллова) Диана (Дина) Викторовна

Автор
ДК
Кириллова Д.

женский, родилась 15.01.1974

Отец
Кириллов Виктор Николаевич08.03.1946 г.р.
Мать
Кириллова Ольга Константиновна20.02.1945 г.р.
Супруги
Добря Александр Андреевич14.01.1973 г.р.
Дети
Добря Юлия Александровна09.10.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974

Отец: Кириллов Виктор Николаевич

Мать: Кириллова Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добря Александр Андреевич

Рождение ребёнка
09.10.1994

Дочь: Добря Юлия Александровна

Отец ребёнка: Добря Александр Андреевич

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Мы используем куки для улучшения работы сайта.