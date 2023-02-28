Матвеева (Ковалева) Татьяна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Кифова Жанна Сергеевна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
24.01.1989
Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Анатольевич
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно