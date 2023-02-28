Матвеева (Ковалева) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Ковалева) Татьяна Валерьевна

Матвеева (Ковалева) Татьяна Валерьевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965

Отец: Ковалев Валерий Николаевич

Мать: Ковалева Жанна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Кифова Жанна Сергеевна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Анатольевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Анатольевич

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Сергей Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close