Васичкина Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васичкина Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1975

Отец: Салахетдинов Виктор

Мать: Попова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
15.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васичкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
04.09.2003

Дочь: Васичкина Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Васичкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
11.10.2010

Сын: Васичкин Макар Сергеевич

Отец ребёнка: Васичкин Сергей Владимирович

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