Волков Тарас Назарович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Волков Назар Акимович
Мать: Волкова Арина Ларионовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Волков Терентий Тарасович
Мать ребёнка: Волкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Волкова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно