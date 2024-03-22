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Волков Тарас Назарович

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Волков Назар Акимович

Мать: Волкова Арина Ларионовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Волков Терентий Тарасович

Мать ребёнка: Волкова Марья Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Волков Василий Тарасович

Мать ребёнка: Волкова Марья Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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