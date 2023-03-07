Сырчина (Терехина) Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Терехина) Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Сырчин Агафоник Зиновьев

Отец ребёнка: Сырчин Зиновий Герасимов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Сырчин Афанасий Зиновьев

Отец ребёнка: Сырчин Зиновий Герасимов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Зиновий Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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