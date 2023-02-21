Еремеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

12.12.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1877

Сын: Иванов Яков

Мать ребёнка: Дмитриева Елена

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1881

Сын: Иванов Дмитрий

Мать ребёнка: Дмитриева Елена

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Елена

Смерть
12.12.1908
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