Еремеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти12.12.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1877
Сын: Иванов Яков
Мать ребёнка: Дмитриева Елена
Рождение ребёнка
23.10.1881
Сын: Иванов Дмитрий
Мать ребёнка: Дмитриева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Елена
Смерть
12.12.1908