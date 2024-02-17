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Гусак Матрена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусак Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: (Гусак) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич

Терновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.08.1907

Сын: Гусак Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич

Терновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Гусак Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич

Терновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гусак Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич

Терновка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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