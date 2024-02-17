Гусак Матрена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: (Гусак) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1907
Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гусак Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Гусак Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно