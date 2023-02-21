Абрамова (Воробьева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Воробьева) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Савва

Мать: Воробьева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Виктор

Отец ребёнка: Абрамов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий

Смерть
Неизвестно
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