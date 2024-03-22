Елисей Гурьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти09.05.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
деревня Уланово
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Евфросинья Елисеевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1879
Дочь: Домна Елисеевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1881
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Рождение ребёнка
16.05.1883
Дочь: Тихонова Феодосия Елисеевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Вообще из деревни Уланово, что была рядом с село Ульянково
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Татьяна Елисевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Агапия Иванова
Смерть
09.05.1886
Деревня Уланово; от простуды