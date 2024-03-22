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Елисей Гурьев

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Место рождения

Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

09.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревня Уланово
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Евфросинья Елисеевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Рождение ребёнка
03.01.1879

Дочь: Домна Елисеевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Рождение ребёнка
11.06.1881

Сын: Гурьев Павел Елисеевич

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Рождение ребёнка
16.05.1883

Дочь: Тихонова Феодосия Елисеевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вообще из деревни Уланово, что была рядом с село Ульянково
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Татьяна Елисевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Агапия Иванова

Смерть
09.05.1886
Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревня Уланово; от простуды
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