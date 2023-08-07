Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Семенович

Афанасий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1793

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Харитон Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
До 1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close