Афанасий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1743
Сын: Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Харитон Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
До 1793