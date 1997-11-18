Невретдинов Хабибулла Хасян Улы
Место рожденияАктуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти18.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1949
Дочь: Акбулатова Асия Хабибовна
Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна
.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1952
.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
13.07.1959
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
16.04.1964
.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.11.1997