Невретдинов Хабибулла Хасян Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевретдинов Хабибулла Хасян Улы

Невретдинов Хабибулла Хасян Улы

Место рождения

Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

18.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
31.08.1949

Дочь: Акбулатова Асия Хабибовна

Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
16.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Халида Хайретдиновна

Смерть
18.11.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close