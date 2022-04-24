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Большакова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1928

Дата смерти

24.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1949

Сын: Большаков Леонид Витальевич

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1954

Сын: Большаков Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1957

Дочь: Большакова Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1961

Сын: Большаков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Большакова Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Виталий Николаевич

Смерть
24.04.2022
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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