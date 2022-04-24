Большакова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1928
Дата смерти24.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1949
Сын: Большаков Леонид Витальевич
Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1954
Сын: Большаков Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1957
Дочь: Большакова Любовь Витальевна
Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1961
Сын: Большаков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1962
Дочь: Большакова Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Большаков Виталий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2022