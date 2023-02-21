Ельцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1787

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1787

Отец: Ельцов Ананий

Мать: ?

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