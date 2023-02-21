Кирток (Никулина) Феодора Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток (Никулина) Феодора Петрова

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Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Кирток Василий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Кирток Иван

Отец ребёнка: Кирток Василий

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно
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