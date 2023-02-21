Кирток (Никулина) Феодора Петрова
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Бракосочетание
25.01.1909
Муж: Кирток Василий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Кирток Иван
Отец ребёнка: Кирток Василий
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской обла
Смерть
Неизвестно