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Беленькая Роза Менделевна
Беленькая Роза Менделевна
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Древо
Место рождения
Чашники
, Чашникский район, Витебская область
Дата рождения
1910
Дата смерти
1974
Пол
Женский
Отец
Беленький Мендель Шлёмович
1881 г.р.
Мать
Лехман Нина Яковлевна (Нехама Ципа) Зусиевна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Беленький Мендель Шлёмович
Мать:
Лехман Нина Яковлевна Зусиевна
Чашники
, Чашникский район, Витебская область
Смерть
1974
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