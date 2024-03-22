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Беленькая Роза Менделевна

Место рождения

Чашники, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Беленький Мендель Шлёмович

Мать: Лехман Нина Яковлевна Зусиевна

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Смерть
1974
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