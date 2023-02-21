Матюков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюков Алексей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Матюков Яков

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюков Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюков Татьяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюков Татьяна

Смерть
Неизвестно
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