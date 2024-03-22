Жалялов Абделькутдус
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шияфетдинов Жалалетдин
Мать: Ситдика
Рождение ребёнка
1927
Сын: Жалалов Халим
Мать ребёнка: Жалалова Фариха
Рождение ребёнка
30.01.1930
Дочь: Фейсханова Эммегульсум
Мать ребёнка: Жалалова Фариха
Симферополь
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шафика
Мать ребёнка: Жалалова Фариха
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Билялова Мухсиня
Мать ребёнка: Жалалова Фариха
Рождение ребёнка
1937
Сын: Жалалов Харис
Мать ребёнка: Жалалова Фариха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жалалова Фариха
Совершение преступления
Неизвестно
Жалялов Кутдюс (1905) Дата рождения: 1905 г. Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Актуково Национальность: татарин Профессия / место работы: учитель Медянской начальной школы Место проживания: Кзыл-Октябрьский р-н, д. Медяны Аресты Обвинение: к/р деятельность Осуждение: 1927 г. Приговор: к 1 г. лиш. св. и амнистирован Мера пресечения: арестован Дата ареста: 2 ноября 1937 г. Обвинение: 58-10, -11 Осуждение: 13 декабря 1937 г. Осудивший орган: тройка Приговор: к 10 г. ИТЛ Архивное дело: 11135 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл.
Смерть
1978