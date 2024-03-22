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Жалялов Абделькутдус

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шияфетдинов Жалалетдин

Мать: Ситдика

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Жалалов Халим

Мать ребёнка: Жалалова Фариха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1930

Дочь: Фейсханова Эммегульсум

Мать ребёнка: Жалалова Фариха

Симферополь
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шафика

Мать ребёнка: Жалалова Фариха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Билялова Мухсиня

Мать ребёнка: Жалалова Фариха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Жалалов Харис

Мать ребёнка: Жалалова Фариха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жалалова Фариха

Совершение преступления
Неизвестно
Жалялов Кутдюс (1905) Дата рождения: 1905 г. Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Актуково Национальность: татарин Профессия / место работы: учитель Медянской начальной школы Место проживания: Кзыл-Октябрьский р-н, д. Медяны Аресты Обвинение: к/р деятельность Осуждение: 1927 г. Приговор: к 1 г. лиш. св. и амнистирован Мера пресечения: арестован Дата ареста: 2 ноября 1937 г. Обвинение: 58-10, -11 Осуждение: 13 декабря 1937 г. Осудивший орган: тройка Приговор: к 10 г. ИТЛ Архивное дело: 11135 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл.
Смерть
1978
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