Синева (Сокур) Алевтина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Сокур) Алевтина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Сокур Сергей Александрович

Мать: Сокур Мария Парфирьевна

Рождение ребёнка
01.10.1985

Сын: Синев Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1989

Сын: Синев Артем Геннадьевич

Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1993

Дочь: Люцканова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синев Геннадий Александрович