Синева (Сокур) Алевтина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Рождение ребёнка
01.10.1985
Сын: Синев Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
20.09.1989
Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1993
Дочь: Люцканова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Синев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно