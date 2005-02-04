Ляпин Леонид Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1973
Дата смерти04.02.2005
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973
Отец: Ляпин Евгений
Мать: Ляпина Ираида Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляпина Ольга Николаевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
04.02.2005