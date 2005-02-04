Ляпин Леонид Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпин Леонид Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1973

Дата смерти

04.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973

Отец: Ляпин Евгений

Мать: Ляпина Ираида Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляпина Ольга Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
04.02.2005
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