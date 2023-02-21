(Orbanain) Ewa Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Orbanain) Ewa Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

1839 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1848 г.р.
1851 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Harali Abraham

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1843

Сын: Harali Samuel

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.04.1845

Дочь: Hedwig

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.05.1847

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.08.1848

Дочь: Hedwig

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.05.1851

Сын: Harali Anders

Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Harali Anders (Андрус Юганов)

Смерть
Неизвестно
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