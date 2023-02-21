(Orbanain) Ewa Tr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Harali Abraham
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Рождение ребёнка
27.09.1843
Сын: Harali Samuel
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Рождение ребёнка
17.04.1845
Дочь: Hedwig
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Рождение ребёнка
19.05.1847
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Рождение ребёнка
18.08.1848
Дочь: Hedwig
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Рождение ребёнка
12.05.1851
Сын: Harali Anders
Отец ребёнка: Harali Anders (Андрус Юганов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно