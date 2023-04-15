Черненко Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно