Черненко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко Петр Михайлович

Мать: Тыщенко Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно