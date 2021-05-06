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Метелев Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1921

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Метелева Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1959

Сын: Метелев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Метелева Клавдия Михайловна

Смерть
06.05.2021