Метелев Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1921
Дата смерти06.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Метелева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1959
Сын: Метелев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Метелева Клавдия Михайловна
Смерть
06.05.2021