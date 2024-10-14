Мяздриков Андрей Петрович 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздриков Андрей Петрович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1759

умер Неизвестно

Отец
Мяздриков Петр Михайлович1733 г.р.
Мать
Мяздрикова Авдотья Григорьевна1733 г.р.
Супруги
Мяздрикова Аграфена1787 г.р.
Мяздрикова Матрена Никитина1761 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Авдотья Андреевна1776 г.р.
(Мяздрикова) Наталья Андреевна1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Мяздриков Петр Михайлович

Мать: Мяздрикова Авдотья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяздрикова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяздрикова Матрена Никитина

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Мяздрикова) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мяздрикова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мяздриков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мяздриков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мяздрикова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мяздриков Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина

Смерть
Неизвестно

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