Мяздриков Андрей Петрович
мужской, родился 1759
умер Неизвестно
ОтецМяздриков Петр Михайлович1733 г.р.
МатьМяздрикова Авдотья Григорьевна1733 г.р.
Супруги
Мяздрикова Аграфена1787 г.р.
Мяздрикова Матрена Никитина1761 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Авдотья Андреевна1776 г.р.
(Мяздрикова) Наталья Андреевна1784 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяздрикова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Мяздрикова) Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мяздрикова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мяздриков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мяздрикова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мяздриков Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Мяздрикова Матрена Никитина
Смерть
Неизвестно