Александра Сергеева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александра Сергеева

Место рождения

Шихирей

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Шихирей
из записи о браке
Бракосочетание
05.11.1845

Муж: Никишатов Яков Васильев

Якушево
Рождение ребёнка
15.08.1847

Дочь: (Никишатова) Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: (Никишатова) Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Рождение ребёнка
1850

Сын: Никишатов Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Никишатова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Рождение ребёнка
1853

Сын: Никишатов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никишатов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев

Мордвиново
Смерть
Неизвестно

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