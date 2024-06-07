Александра Сергеева
Место рожденияШихирей
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Шихирей
из записи о браке
Бракосочетание
05.11.1845
Якушево
Рождение ребёнка
15.08.1847
Дочь: (Никишатова) Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: (Никишатова) Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Никишатова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никишатов Николай Яковлев
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Никишатов Яков Васильев
Мордвиново
Смерть
Неизвестно