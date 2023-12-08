Абжалимов Рустам Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абжалимов Сягит Рустамович
Мать ребёнка: Абжалимова Румия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абжалимова Татьяна Рустамовна
Мать ребёнка: Абжалимова Румия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абжалимова Венера Рустамовна
Мать ребёнка: Абжалимова Румия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абжалимова Румия
Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область