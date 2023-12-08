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Абжалимов Рустам Шакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942

Отец: Абжалимов Шакир Хасанович

Мать: Рахимова Тайба Ильясовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абжалимов Сягит Рустамович

Мать ребёнка: Абжалимова Румия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абжалимова Татьяна Рустамовна

Мать ребёнка: Абжалимова Румия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абжалимова Венера Рустамовна

Мать ребёнка: Абжалимова Румия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абжалимова Румия

Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
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