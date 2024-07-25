(Кирчир) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

15.03.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1827

Сын: Марк

Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Карп

Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1830

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Плодистый Никита Симеонович

Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1832

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич

Смерть
15.03.1833

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