(Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти15.03.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1827
Сын: Марк
Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Карп
Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1830
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Плодистый Никита Симеонович
Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1832
Сын: Иван
Отец ребёнка: Плодистый Симеон Васильевич
Смерть
15.03.1833