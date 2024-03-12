Молданова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Молданова Анна

Отец ребёнка: Молданов Ефим

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Молданов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молданов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Тимофей

Отец ребёнка: Молданов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов Ефим

Смерть
Неизвестно
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