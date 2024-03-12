Молданова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Молданова Анна
Отец ребёнка: Молданов Ефим
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Молданов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молданов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Тимофей
Отец ребёнка: Молданов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молданов Ефим
Смерть
Неизвестно