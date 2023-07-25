Климова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Калининская область (Тверская)
Рождение ребёнка
23.07.1935
Дочь: Полховская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно