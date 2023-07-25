Климова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Калининская область (Тверская)
Рождение ребёнка
23.07.1935

Дочь: Полховская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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