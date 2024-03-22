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Цешковский Михаил Иванович
Цешковский Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Березовский
, Березовский, Кемеровская область
Дата рождения
1917
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Цешковский Иван Ксенофонтович
Около 1892 г.р.
Мать
Цешковская (Мартьянова) Феодосия Григорьевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Цешковский Иван Ксенофонтович
Мать:
Цешковская Феодосия Григорьевна
Березовский
, Березовский, Кемеровская область
Смерть
1999
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