Цешковский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦешковский Михаил Иванович

Цешковский Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Березовский, Березовский, Кемеровская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Цешковский Иван Ксенофонтович

Мать: Цешковская Феодосия Григорьевна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close