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Ляпунов Дмитрий Иванович

Место рождения

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

10.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1929

Дочь: Горошкова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова Мария Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1931

Дочь: Кравцова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова Мария Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпунова Мария Борисовна

Смерть
10.02.1943
Рыбежно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Паша ; Ленинградская обл., Пашский р-н, п. Рыбежно ; Ленинградская обл., Волховский р-н, п. Рыбежно