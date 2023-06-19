Ляпунов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти10.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1929
Дочь: Горошкова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
10.02.1931
Дочь: Кравцова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпунова Мария Борисовна
Смерть
10.02.1943
Рыбежно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Паша ; Ленинградская обл., Пашский р-н, п. Рыбежно ; Ленинградская обл., Волховский р-н, п. Рыбежно