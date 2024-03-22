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Муравьёв Илья Трофимович

Место рождения

Потановской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Муравьёв Трофим

Мать: не указана

Потановской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1911 ст.

Жена: Муравьёва Серафима Петровна

Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Оба первым браком
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-226-1468 (МК) | О бракосочетавшихся, 1911 г. № 8
Смерть
Неизвестно
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