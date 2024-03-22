Муравьёв Илья Трофимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: Муравьёв Трофим
Бракосочетание
28.01.1911 ст.
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Оба первым браком
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-226-1468 (МК) | О бракосочетавшихся, 1911 г. № 8
Смерть
Неизвестно