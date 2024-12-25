Кучин (Черкасов) Симон Трофимович
мужской, родился Вычислено 1732 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
умер 1781 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
ОтецКучин Трофим СтепановичВычислено 1703 ст. г.р.
Супруги
Кучина-Черкасова Ульяна ИвановнаВычислено 1739 ст. г.р.
Дети
Кучин Сергей СимоновичВычислено 1771 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.
Отец: Кучин Трофим Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.
Мать ребёнка: Кучина-Черкасова Ульяна Ивановна
Смерть
1781 ст.