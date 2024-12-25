Кучин (Черкасов) Симон Трофимович Вычислено 1732 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кучин (Черкасов) Симон Трофимович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1732 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

умер 1781 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Отец
Кучин Трофим СтепановичВычислено 1703 ст. г.р.
Супруги
Кучина-Черкасова Ульяна ИвановнаВычислено 1739 ст. г.р.
Дети
Кучин Сергей СимоновичВычислено 1771 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: Кучин Трофим Степанович

Мать: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина-Черкасова Ульяна Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.

Сын: Кучин Сергей Симонович

Мать ребёнка: Кучина-Черкасова Ульяна Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Смерть
1781 ст.
Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

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