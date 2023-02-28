Набатчиков Ермолай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабатчиков Ермолай Андреевич

Набатчиков Ермолай Андреевич

avatar

Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: Набатчиков Андрей

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Набатчиков Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Набатчиков Никита Ермолаевич

Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Дочь: Гликерия Ермолаевна

Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.

Сын: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close