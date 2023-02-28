Набатчиков Ермолай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: Набатчиков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Набатчиков Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Сын: Набатчиков Никита Ермолаевич
Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Дочь: Гликерия Ермолаевна
Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.
Сын: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Мать ребёнка: Набатчикова Степанида Петровна
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно