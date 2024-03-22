Агузанова (Чехонадская) Анна Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова (Чехонадская) Анна Симеонова

Место рождения

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
21.01.1915 ст.

Муж: Тайчинов Иаков Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
21.01.1915 ст.

Муж: Тайчинов Иаков Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
он 2 -37 она 1-17 #№007470345 №644
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.

Дочь: Стефанида Иакова

Отец ребёнка: Тайчинов Иаков Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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