Агузанова (Чехонадская) Анна Симеонова
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
21.01.1915 ст.
Бракосочетание
21.01.1915 ст.
он 2 -37 она 1-17 #№007470345 №644
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.
Дочь: Стефанида Иакова
Отец ребёнка: Тайчинов Иаков Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно