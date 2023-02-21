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Баптиданов Кирилл
Баптиданов Кирилл
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1965
Пол
Мужской
Отец
Баптиданов Виталий
Мать
Баптиданова (Баптиданова) Юлия
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965
Отец:
Баптиданов Виталий
Мать:
Баптиданова Юлия
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