Баптиданов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баптиданов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965

Отец: Баптиданов Виталий

Мать: Баптиданова Юлия

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