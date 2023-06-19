Панкова (Попова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Попова) Наталья Александровна

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1915 ст.

Дочь: Ежова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1918 ст.

Сын: Панков Борис Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1922

Сын: Панков Виталий Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1924

Дочь: Ипатова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1926

Дочь: Ткачевская Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно