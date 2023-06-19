Панкова (Попова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1915 ст.
Дочь: Ежова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
20.04.1918 ст.
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
09.02.1922
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
08.03.1924
Дочь: Ипатова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
09.06.1926
Дочь: Ткачевская Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно