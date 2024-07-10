Авроров Николай Александрович Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвроров Николай Александрович

Авроров Николай Александрович

avatar

Место рождения

с.Воютино Меленковского уездп

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Авроров Александр Фёдорович

Мать: Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна

с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Бракосочетание
14.10.1898

Жена: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Панфилово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Фонд 590 опись 29 д 177 «1898 14 октября Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидова 17 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Авроров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Авроров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Авророва) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Авроров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Смерть
Около 1938
с.Воютино Меленковского уездп

Мы используем куки для улучшения работы сайта.