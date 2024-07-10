Авроров Николай Александрович
Место рожденияс.Воютино Меленковского уездп
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авроров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Бракосочетание
14.10.1898
Панфилово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Фонд 590 опись 29 д 177 «1898 14 октября Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидова 17 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Авроров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Авророва) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Авроров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Смерть
Около 1938
с.Воютино Меленковского уездп