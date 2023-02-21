Кадошников Иван Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадошников Иван Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадошников Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1916

Сын: Кадошников Александр Иванович

Мать ребёнка: Параскерья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскерья Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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