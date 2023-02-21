Кадошников Иван Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадошников Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1916
Сын: Кадошников Александр Иванович
Мать ребёнка: Параскерья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскерья Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно