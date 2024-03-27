Невретдинов Жафяр Невретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невретдин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Сын: Невретдинов Диян Жафярович
Мать ребёнка: ?
д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Халися Жафяровна
Мать ребёнка: ?
д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Касыйм Жафярович
Мать ребёнка: ?
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Андержан Жафярович
Мать ребёнка: ?
д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Шамиль Жафярович
Мать ребёнка: ?
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино