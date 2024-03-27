Невретдинов Жафяр Невретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Жафяр Невретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невретдин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Сын: Невретдинов Диян Жафярович

Мать ребёнка: ?

д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Халися Жафяровна

Мать ребёнка: ?

д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Касыйм Жафярович

Мать ребёнка: ?

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Андержан Жафярович

Мать ребёнка: ?

д. Шубино, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Шамиль Жафярович

Мать ребёнка: ?

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино
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