Вьюгин Константин Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: - Родион Григорьевич
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Вьюгина Евдокия Леонтьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-72ж)
Смерть
Неизвестно