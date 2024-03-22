Вьюгин Константин Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюгин Константин Родионович

Вьюгин Константин Родионович

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: - Родион Григорьевич

Мать: не указана

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Жена: Вьюгина Евдокия Леонтьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Вьюгина Евдокия Леонтьевна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-72ж)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close