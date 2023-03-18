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Екимов Иван Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Екимов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Екимова Акулина

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Екимова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Екимова Акулина

Смерть
Неизвестно