Солдатова Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Александра Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Солдатов Макар Артемьевич

Мать: Андреева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Герасимов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1938

Сын: Герасимов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Герасимов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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