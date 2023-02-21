Солдатова Александра Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: Солдатов Макар Артемьевич
Мать: Андреева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Герасимов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1938
Сын: Герасимов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Герасимов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Герасимов Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно