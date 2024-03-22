Гундерева Лидия Карпова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Восприемник
1887
56-1-44-98об-99 Метрическая книга с.Качалова, О родившихся, 1887 Вениамин Родители: Костромского уезда Успенской церкви села Качалова дьякон Владимир Иванов Сахаров и законная жена его Мария Евгенье... Показать все
Работа или профессия
1887
Смерть
Неизвестно