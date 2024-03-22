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Гундерева Лидия Карпова

Место рождения

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Восприемник
1887
Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
56-1-44-98об-99 Метрическая книга с.Качалова, О родившихся, 1887 Вениамин Родители: Костромского уезда Успенской церкви села Качалова дьякон Владимир Иванов Сахаров и законная жена его Мария Евгенье... Показать все
Работа или профессия
1887
Смерть
Неизвестно
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