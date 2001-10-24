Ускова (Ефименко) Мария Игнатьевна
Место рожденияСаратовская область Калининский район село Колокольцовка
Дата рождения30.05.1923
Дата смерти24.10.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923
Отец: Ефименко Игнат Михайлович
Мать: Ефименко Наталья
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
06.06.1948
Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
14.06.1949
Дочь: Захарова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
17.08.1950
Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
11.05.1953
Дочь: Карпова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич
Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2001