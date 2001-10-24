Ускова (Ефименко) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Ефименко) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка

Дата рождения

30.05.1923

Дата смерти

24.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

БУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923

Отец: Ефименко Игнат Михайлович

Мать: Ефименко Наталья

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
06.06.1948

Сын: Усков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
14.06.1949

Дочь: Захарова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Усков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
11.05.1953

Дочь: Карпова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Александр Иванович

Отец ребёнка: Усков Иван Васильевич

Саратовская область Калининский район село Колокольцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Иван Васильевич

Смерть
24.10.2001
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