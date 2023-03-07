Панченко, Козлова? (Кузьмина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко, Козлова? (Кузьмина) Зоя

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Место рождения

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кузьмин Пётр

Мать: Кузьмина Ульяна

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно

Муж: Козлов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Анатолий

Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Сергей

Отец ребёнка: Панченко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Владимир

Отец ребёнка: Панченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Иван

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
Неизвестно
Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
рабочая в тепличном хозяйстве
Работа или профессия
Неизвестно
Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
газооператор в котельной
Образование
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
художественное училище
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