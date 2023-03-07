Панченко, Козлова? (Кузьмина) Зоя
Место рождения
Дата рождения1950
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Кузьмин Пётр
Мать: Кузьмина Ульяна
Развод
Неизвестно
Муж: Козлов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Сергей
Отец ребёнка: Панченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Владимир
Отец ребёнка: Панченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панченко Иван
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в тепличном хозяйстве
Работа или профессия
Неизвестно
газооператор в котельной
Образование
Неизвестно
художественное училище