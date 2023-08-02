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Борисов Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Борисов Ефим Константинович

Мать: Борисова Феодосия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
совхоза Петровский, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
бывшая Воронежская губерния
Военная служба
Неизвестно
Воевал в Великую Отечественную Войну
Смерть
?.09.1944
Причина смерти: Пропал без вести, погиб
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