Борисов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Место жительства
Неизвестно
совхоза Петровский, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
бывшая Воронежская губерния
Военная служба
Неизвестно
Воевал в Великую Отечественную Войну
Смерть
?.09.1944
Причина смерти: Пропал без вести, погиб