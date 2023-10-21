Носков Артемий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Артемий Андреевич

Носков Артемий Андреевич

avatar

Место рождения

Соболекова, Мензелинского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носков Андрей Ефимович (Адриан Евфимович)

Мать: Носкова Анна Никитична

Соболекова, Мензелинского уезда
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тягина Евгения Артемьевна

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №41 от 11.10.1891 о венчании д. Мысадов крестьянина Тимофея Лаврентьевича Тягина 20 лет в 1 браке и д. Мысадов крестьянская девица Евгения А... Показать все
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Михайлова Неонила Артемьевна

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Соболекова, мензелинского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Носков Пётр Артемьевич

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Артьемьевна

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Артемьевна

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Карп Артемьевич

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Соболекова, мензелинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мароя Артемьевна

Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Марина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close