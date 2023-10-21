Носков Артемий Андреевич
Место рожденияСоболекова, Мензелинского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Соболекова, Мензелинского уезда
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тягина Евгения Артемьевна
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №41 от 11.10.1891 о венчании д. Мысадов крестьянина Тимофея Лаврентьевича Тягина 20 лет в 1 браке и д. Мысадов крестьянская девица Евгения А... Показать все
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Михайлова Неонила Артемьевна
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Соболекова, мензелинского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1892
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Артьемьевна
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Артемьевна
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Соболекова, мензелинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мароя Артемьевна
Мать ребёнка: Носкова Марина Михайловна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно